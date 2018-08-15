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صحة المنيا: فحص 1602 حالة بقافلة علاجية بأبوقرقاص

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قوافل علاجية
قوافل علاجية

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عمر هريدي

جلال إبراهيم

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن توقيع الكشف الطبي وعلاج 1602 حالة بقرية بني حسن الشروق التابعة لمركز أبو قرقاص، خلال إحدى القوافل الطبية العلاجية التي نظمتها المديرية يومي 13 و14 أغسطس  الجاري، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج والفحوصات المعملية لهم بالمجان خاصة في القرى الأكثر احتياجًا والتي تقع في الظهير الصحراوي.

قالت دكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن القافلة أسفرت عن الكشف على  95 حالة جراحة، و 126 مسالك بولية، و465 أطفال، و 144 جلدية، و341 باطنة، و128 نساء، و68 قلب وأوعية دموية، و102 أسنان، وعدد 133 أنف وأذن، إلى جانب تحليل عدد42 عينة دم، وعمل 78 حالة موجات الصوتية، وعدد 10 رسم قلب، وفحص عشوائي للضغط والسكر لعدد 95 حالة، وتحويل 8 حالات للمستشفى تستدعى حالتها الصحية (استكمال علاج ، جراحة، وعمل قرارات علاج على نفقة الدولة للأمراض المزمنة والفيروسات الكبدية).

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