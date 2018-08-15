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موقع تركي:

منافس "أردوغان" توقع هبوط الليرة التركية

الحياة السياسية

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برفقة منافسة المرشح المعارض محرم إنجه
أرشيفية

علا خطاب

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نشر موقع "superhabr " التركي، أحد توقعات منافس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، محرم إنجه، والتى يشير فيها إلى هبوط الليرة التركية أمام الدولار، إذا استمر "أردوغان" في حكم البلاد، وهو ما اعتبرت نبوءة للوضع الراهن في تركيا، بحسب زعمه.

وأعاد الموقع نشر إحدى تغريدات "أنجه" أثناء حملته الانتخابية، وهو يتحدث في أحد مؤتمراته، عن هبوط متوقع لليرة التركية، حيث سيصل الدولار لـ7 ليرة، موضحًا أن السيطرة على الاقتصاد سيؤدي إلى هبوط الليرة في الأيام المقبلة، وفق قوله.

وفي الفيديو المتداول لـ"أنجه"، ادعى إنه إذ فاز بحكم البلاد سوف تحقق العملة المحلية أعلى مستوياتها على الدولار، موضحًا أنه سيعمل على تحرر الاقتصاد التركي بشكل كبير.

وفي مقابلة مع وكالة "رويترزط، زعم مرشح حزب الشعب الجمهوري، قبيل بدء الانتخابات التركية، "إن الرئيس الحالي يأخذ البلاد إلى الهاوية، بالإضافة إلى أن البنك المركزي يجب أن يكون مستقلاً وكذلك المؤسسات الاقتصادية الأخرى، ويجب تنفيذ اللوائح" .

وأشار الموقع إلى أن محرم إنجه (54 عامًا) كان يسعي لإقناع الناخبين بنفسه، معتبرًا نفسه منافس أردوغان في انتخابات التي كان مقرر بدؤها في 24 يونيو، و التي ستشكل علامة فارقة في تاريخ تركيا الحديث.

وكانت الليرة التركية قد خسرت منذ الجمعة نحو 20% من قيمتها مقابل الدولار، وأدى تسارع النمو بدفع من التمويل الأجنبي ونسب الفوائد المنخفضة نسبيًا إلى اختلال توازن الاقتصاد التركي، ومهّد الطريق أمام تدهور العملة المحلية.

وأشعلت الأزمة الدبلوماسية مع الولايات المتحدة على خلفية قضايا عدة من بينها اعتقال القس الأمريكي أندرو برانسون فتيل الأزمة المالية الحالية.

وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات استهدفت الصادرات التركية من الصلب والألومنيوم ضمن سلسلة من الإجراءات العقابية على خلفية رفض أنقرة الإفراج عن القس الأمريكي الذي يخضع حاليًا للإقامة الجبرية لاتهامه بالتجسس وبارتكاب أعمال مرتبطة بالإرهاب.

في المقابل، ذكرت بعض وسائل الإعلام أن سعر صرف الليرة التركية ارتفع أمام الدولار في بداية تعاملات، أمس الثلاثاء، ليواصل بذلك التعافي عقب حزمة إجراءات من البنك المركزي التركي لدعم الاستقرار النقدي.

وجرى تداول العملة الأمريكية مقابل نحو 6.5 ليرات، وذلك بعد تسجيل الدولار أكثر من سبع ليرات في بداية التداول أمس.


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