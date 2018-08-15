» كواليس تعذيب خادمة بطريقة مروعة فى مصر الجديدة

15 أغسطس 2018 - 01:40 م

أقدمت خادمة على القفز من الطابق الرابع هربًا من تعذيب ربة منزل حيث خلعت أظافرها وقصت شعرها، واعتدت عليها بالضرب بزعم تعليمها النظافة.

وردت معلومات لرجال مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، يفيد بسقوط سيدة من علو أمام عقار بشارع النزهة، وتبين أن المجني عليها "ميترت.ن.ا" 31 سنة، خادمة، ومقيمة بالعقار، وبها إصابات عبارة عن "جرح قطعي بفروة الرأس، وكدمات متفرقة بالجسم، وتسلخات أسفل العينين، خلع أظافرها، وقص شعرها، آثار عضة باليد اليمنى".

وبسؤالها أقرت بأنها تعمل كخادمة طرف "فاطمة أ ك" 56 سنة، ربة منزل، ودائمًا تعتدي عليها بالضرب والتعذيب حيث قامت بالتعدى عليها واحتجازها داخل الشقة عملها والخروج وحال عودة المتهمة قامت بالقفز من النافذة خوفا من معاودة التعدى عليها مرة أخرى.

وبسؤال المتهمة اعترفت بقيامها بتعذيبها، لتعليمها النظافة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.