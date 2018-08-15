  • الأربعاء 15 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر03:22 م
بحث متقدم
ساويرس

ساويرس: "البلد قافلة 10 أيام"

الجيش

القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من المتطوعين

امريكي

بالفيديو.. "قنصل أمريكي" يشترى خروف العيد

كرمان : صباحكم علمانية

كرمان : صباحكم علمانية

"خناقة" وراء غرق مركب رشيد

غرق مركب سوداني على متنه 22 تلميذًا وامرأة

زعيم الحركة القومية : تسليم القس مقابل جولن

زعيم الحركة القومية: تسليم القس مقابل جولن

مرسي وفشير

فشير يحرج الإخوان برسالة قاسية عن "المبادرة"

خاشقجي : هذا ما طالبت به الإخوان قبل 5 سنوات

خاشقجي: هذا ما طالبت به الإخوان قبل 5 سنوات

الرئيس السيسي

السيسي: عمال القومية للأسمنت رواتبهم وصلت لـ14 ألف جنيه

فيديو..عمر هريدي : الحزب الوطني على الجزمة

كواليس التحقيق مع نائب رئيس الزمالك

كواليس تعذيب خادمة بطريقة مروعة فى مصر الجديدة

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

"السيسى" يطالب العاملين فى شق الثعبان بتقنين أوضاعهم

#

بالصور.. احتفالية "السفارة البريطانية" بالباحثين المصريين

#

صيدلي يقتل حماة "بلكمة" فى مصر الجديدة

#

"زواج بالعافية".. سيدة تطعن زوجها ردًا على ضربها

خلع الاظافر

تعذيب خادمة

شارع النزهة

تعذيب الخادمات

أقدمت خادمة على القفز من الطابق الرابع هربًا من تعذيب ربة منزل حيث خلعت أظافرها وقصت شعرها، واعتدت عليها بالضرب بزعم تعليمها النظافة.

وردت معلومات لرجال مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، يفيد بسقوط سيدة من علو أمام عقار بشارع النزهة، وتبين أن المجني عليها "ميترت.ن.ا" 31 سنة، خادمة، ومقيمة بالعقار، وبها إصابات عبارة عن "جرح قطعي بفروة الرأس، وكدمات متفرقة بالجسم، وتسلخات أسفل العينين، خلع أظافرها، وقص شعرها، آثار عضة باليد اليمنى".

وبسؤالها أقرت بأنها تعمل كخادمة طرف "فاطمة أ ك" 56 سنة، ربة منزل، ودائمًا تعتدي عليها بالضرب والتعذيب حيث قامت بالتعدى عليها واحتجازها داخل الشقة عملها والخروج وحال عودة المتهمة قامت بالقفز من النافذة خوفا من معاودة التعدى عليها مرة أخرى.

وبسؤال المتهمة اعترفت بقيامها بتعذيبها، لتعليمها النظافة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مبادرة الإخوان للمصالحة في طبعتها المعدلة !

جمال سلطان

يا حلمنا الموجوع.. من المرور ممنوع!

محمود سلطان

الدولار يموت أيضا

فراج إسماعيل

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل

(التدين الصحيح حلَّال المشاكل)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على فوائد الرمان لعلاج السرطان والضغط والسكر
» منافس "أردوغان" توقع هبوط الليرة التركية
» كواليس تعذيب خادمة بطريقة مروعة فى مصر الجديدة
» ترامب يصف مستشارة سابقة للبيت الأبيض بـ"كلبة"
» رفض تسجيل براءة اختراع جهاز "غير أخلاقي" للمتعة الجنسية
» بالفيديو.. معجزة إلهية تنقذ هذا الشاب
» 5 طرق لعلاج تورم الساقين
» براد بيت يتوقع هروب أنجلينا جولى بأطفالهما إلى لندن
» شاهد.. فتاة تقع في حب "دميتها "وتأمل الزواج منها
» بالفيديو.. موقف غريب فعله هذا التركي مع عروسه
» "شيحة" تنشئ حسابًا جديدًا على "إنستجرام"

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:42 م

  • فجر

    03:55

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
فيلم البريء
ثعابين
المواقف العشوائية بالشرقية.. «سمك لبن تمر هندي»
أئمة الأزهر
ثلاجات المنوفية