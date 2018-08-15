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المالية: مد فترة تحصيل الضريبة العقارية إلى منتصف أكتوبر المقبل

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وكالات : حنان حمدتو

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أرجأت وزارة المالية غلق باب تحصيل الضريبة العقارية من المستفيدين إلى منتصف شهر أكتوبر المقبل، وذلك حتى لا تطبق غرامة تأخير عليهم، وفقًا لما قرره مجلس الوزراء.

وأضاف بيان وزارة المالية أن المهلة الإضافية تم إقرارها تسهيلًا على ممولي الضريبة وتلافيًا للزحام في المأموريات، وأن هذه المهلة هي الأخيرة لتحصيل الضريبة العقارية دون غرامة تأخير.

وأكد اللواء حسام خضر رئيس مصلحة الخزانة العامة أنه في ضوء التعاون والتنسيق بين مصلحتي الخزانة العامة والضرائب العقارية تم تخصيص 10 شبابيك بمصلحة الخزانة العامة لاستقبال الممولين بمقر مصلحة الخزانة العامة، والتي تقع بجوار مصلحة الضرائب العقارية الكائنة في 15 شارع منصور، وذلك يوميًا من الثامنة صباحًا حتى الرابعة عصرًا من أجل التيسير على الممولين وتقديم كافة التسهيلات مع توافر أماكن مجهزة وتتسع للأعداد الكبيرة، وذلك للقضاء على الزحام الذي شهدته مقرات الضرائب العقارية في الفترة الماضية.

وفي إطار التيسيرات أيضًا فإن وزارة المالية أطلقت موقعًا إلكترونيًا وهو http://enquiry.rta.gov.eg لاستيفاء نموذج بيانات عن الوحدة المراد الاستعلام عنها، وذلك بديلًا عن ذهاب الممول بنفسه لمعرفة قيمة المطلوب سداده، إلى جانب تخصيص مركز اتصال رئيسي بخط مباشر برقم (0235317323) ملحق بـ10 خطوط فرعية، للرد على تساؤلات الممولين في نفس الوقت بالمواعيد من 9 صباحًا حتى 9 مساءً.

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