بالفيديو.. "قنصل أمريكي" يشترى خروف العيد

15 أغسطس 2018 - 01:44 م

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للسفيرة راتشنا كورهونن سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بمدينة الظهران بـ"السعودية"، وهى تشترى خروف عيد الأضحى مهنئة المسلمين بحلول العيد قائلة: "عيد أضحى مبارك" باللغة العربية.

ولم تكن تلك المرة الأولى للسفيرة راتشنا لمشاركتها في العديد المناسبات الإسلامية فهي دومًا ما تشارك في المناسبات الدينية المختلفة وتشارك السعوديين أنشطتهم الثقافية والتراثية بشكل مستمر .

وانضمت راتشنا للعمل في وزارة الخارجية بعام 2004، وعملت في عدة مدن من ضمنها الرياض والكويت ومومباي.