بالصور.. حريق فى قطار ركاب بإحدى قرى سوهاج

15 أغسطس 2018 - 01:50 م

اندلع حريق محدود اليوم الأربعاء، في جرار قطار ركاب قادم من محافظة أسيوط في اتجاه إلى سوهاج أثناء دخوله محطة قرية جزيرة شندويل التابعة لمركز المراغة التي تبعد عن محطة محافظة سوهاج بـ10 كيلو.

كان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، تلقي إخطارًا بتوقف القطار رقم 719 ركاب عند محطة جزيرة شندويل بسبب وجود حريق ودخان كثيف خارج من جرار القطار.

على الفور تم إخلاء القطار منى الركاب وتم الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق وإعادة تشغيل وتشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب الحريق.







