فشير يحرج الإخوان برسالة قاسية عن "المبادرة"

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استنكر السفير والكاتب عز الدين فشير مبادرة جماعة الإخوان المسلمين التي أصدروها بالأمس في الذكرى الخامسة لفض اعتصام رابعة.

وقال ردًا على المبادرة التي من أهم بنودها عودة "مرسي" للحكم قائلًا: "الناس دي لسه بتقولك عودة الرئيس مرسي على رأس حكومة ائتلافية.. يعيشون في عالم موازٍ".

كانت جماعة الإخوان المسلمين قد طرحت مبادرة أطلقت عليها، "الخروج من النفق المظلم"، والتي جاءت بعنوان: "تعالوا إلى كلمة سواء وطن واحد لشعب واحد"، والتي تضمنت عدة نقاط كان من أهمها، زعم أن الجماعة فصيل وطني، وأن السلمية خيار التنظيم في التغيير والحفاظ على مؤسسات الدولة.

ونادت الجماعة في المبادرة، (التي لاقت هجومًا شديدًا) بعودة الرئيس الأسبق مرسي لسدة الحكم على رأس حكومة ائتلافية يتم التوافق عليها من القوى الوطنية لمدة محددة وكافية، يتم خلالها تهيئة البلاد لإجراء انتخابات حرة نزيهة تشرف عليها هيئة قضائية مستقلة، تتوافق عليها القوى الوطنية دون إقصاء لأحد".

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