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إخلاء سبيل إسلام الرفاعي بكفالة 2000 جنيه

قضايا وحوادث

اسلام الرفاعي
اسلام الرفاعي

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إسلام الرفاعي

اخلاء سبيل اسلام الرفاعي

اخلاء سبيل الخرم

قضت الدائرة 11 جنايات جنوب القاهرة، بإخلاء سبيل المدون إسلام الرفاعي، الشهير بـ "خرم" بكفالة 2000 جنيه على ذمة التحقيقات في القضية 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة، والمعروفة بـ"مكملين 2"، بحسب مدى مصر.

وأُلقى القبض على الرفاعي في نوفمبر الماضي، ووجهت له نيابة أمن الدولة اتهامات بـ"الانضمام إلى جماعة محظورة" و"نشر أخبار كاذبة". ‎

وتضم القضية رقم 977 لسنة 2017 أمن دولة عليا، عددًا من المتهمين وهم محمد محمد حمزة، وإبراهيم بكري، ومحروس السيد عبد الحميد، وبلال كمال عبد العال، وعبد الرءوف عبد المحسن محمد، وإسلام عبد المجيد سيد، والمصورين الصحفيين أحمد حمودة السخاوي، وأحمد عبد الوهاب محمد علي ويواجهون نفس الاتهامات.

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