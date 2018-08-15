منى الجرف: الإصلاح الاقتصادى قدر لا بد منه

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قالت الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية السابق، إن مصر استدانت 5 مرات من صندوق النقد  الدولى منذ 77 حتى اليوم لتحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نعتبره قدرًا لا بد منه. 

وأضاف الجرف، خلال لقاء عقدته الهيئة القبطية الإنجيلية في محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، بحضور وزير الثقافة السابق حلمي النمنم، ومحافظ المنيا اللواء عصام البديوي، والقس أندريه ذكي رئيس الطائفة الإنجيلية، تحت عنوان "شركاء من اجل التنمية المستدامة"، أن "الصندوق" وضع شرطًا للحصول على القرض وهو أن يكون هناك استقرار لسعر الصرف ومن هنا جاء التحريك أو "التعويم" لسعر الصرف، ما أدى إلى ارتفاعات أسعار وذلك بسبب استرداد مصر الكثير من مستلزماتها والسلع الغذائية التي تحتاجها، وتابعت: "تعتبر مصر مستوردًا صافيًا للغذاء ومن لا يملك غذاءه لا يملك قراره".

وأكدت رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية السابق، أن السبب في تأخر البدء في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي هو اعتماد مصر على المعونات والمساعدات، وأنه وبسبب انخفاض تلك المساعدات كان لا بديل لمصر سوى تنفيذ البرنامج.



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