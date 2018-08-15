  • الأربعاء 15 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر03:21 م
بحث متقدم
ساويرس

ساويرس: "البلد قافلة 10 أيام"

الجيش

القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من المتطوعين

امريكي

بالفيديو.. "قنصل أمريكي" يشترى خروف العيد

كرمان : صباحكم علمانية

كرمان : صباحكم علمانية

"خناقة" وراء غرق مركب رشيد

غرق مركب سوداني على متنه 22 تلميذًا وامرأة

زعيم الحركة القومية : تسليم القس مقابل جولن

زعيم الحركة القومية: تسليم القس مقابل جولن

مرسي وفشير

فشير يحرج الإخوان برسالة قاسية عن "المبادرة"

خاشقجي : هذا ما طالبت به الإخوان قبل 5 سنوات

خاشقجي: هذا ما طالبت به الإخوان قبل 5 سنوات

الرئيس السيسي

السيسي: عمال القومية للأسمنت رواتبهم وصلت لـ14 ألف جنيه

فيديو..عمر هريدي : الحزب الوطني على الجزمة

كواليس التحقيق مع نائب رئيس الزمالك

"زايد" توجه بتدريب أطباء القلب والكلى لرفع كفاءتهم

آخر الأخبار

زايد
زايد

وكالات : حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

إدراج 6 أنواع حشيش صناعي بجدول المخدرات

#

9 أسباب وراء استمرار "كرشك" رغم انتظامك بـ"الريجيم"

#

نقيب أطباء الجيزة: «بناخد قرنيات الموتى من 50 سنة»

#

كيف فسر الشيخ الشعراوي الحب؟

وزارة الصحة

المستشفيات

القلب

الكلى

هالة زايد

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة،  مدير مستشفى  مدينة نصر للتأمين الصحى الدكتور أحمد عطا، بمتابعة شكوى المرضى، وبشكل خاص فى بزيادة المستلزمات الطبية بوحدة الغسيل الكلوى، وتوفير كل الرعاية الطبية لهم، كما شددت على تطبيق كل معايير مكافحة العدوي طبقاً للمعايير الدولية بالوحدة حرصًا على صحة وسلامة المرضى.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان فى بيان له، أن الوزيرة بدأت زيارتها بتفقد مركز الغسيل الكلوى بالمستشفى والذى يحتوي على 21 ماكينة غسيل كلوي، ويجري 70 جلسة يومياً بواقع 1750 جلسة شهريأ، وحرصت على المرور على كل المرضى .

وذكر مجاهد أن وزيرة الصحة عقب تفقدها وحدة الغسيل الكلوي، عقدت اجتماعاً بأطباء مركز الغسيل الكلوي، ووجهت بتدريبهم بمركز “غنيم للكلي” لرفع كفاءتهم العملية عن طريق ابرام بروتوكول تعاون بين المركز والتامين الصحى، بما يعود بالإيجاب على مصلحة المرضى، كما وجهت بضرورة التدريب الطبى المستمر للأطباء بالمستشفى، وخاصة تدريبهم على كتابة الابحاث العلمية وتحليل الإحصائيات والبيانات، مؤكدة أن ملف التعليم الطبى للأطباء على رأس أولوياتها.

وتابع أن وزيرة الصحة عقدت اجتماعاً أخر مع أطباء جراحات وقسطرة القلب، حيث تحتوى المستشفى عدد 2 جهاز قسطرة للقلب وتجري من 25 لـ30 عملية يومياً، ووجهت بابرام بروتوكول تعاون أخر لتدريب أطباء المستشفى بمستشفى “وادى النيل” بين المستشفى والتامين الصحى، لرفع كفاءتهم وبما سيساهم فى تطوير المستشفى فى هذا التخصص الهام، وراجعت وزيرة الصحة قوائم انتظار المرضى بالمستشفى، وشددت على توفير كافة المستلزمات والمتطلبات لزيادة عدد العمليات بالمستشفى لانهاء قوائم الانتظار وفقاً لتكليفات رئيس الجمهورية فى هذا الشأن.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مبادرة الإخوان للمصالحة في طبعتها المعدلة !

جمال سلطان

يا حلمنا الموجوع.. من المرور ممنوع!

محمود سلطان

الدولار يموت أيضا

فراج إسماعيل

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل

(التدين الصحيح حلَّال المشاكل)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على فوائد الرمان لعلاج السرطان والضغط والسكر
» منافس "أردوغان" توقع هبوط الليرة التركية
» كواليس تعذيب خادمة بطريقة مروعة فى مصر الجديدة
» ترامب يصف مستشارة سابقة للبيت الأبيض بـ"كلبة"
» رفض تسجيل براءة اختراع جهاز "غير أخلاقي" للمتعة الجنسية
» بالفيديو.. معجزة إلهية تنقذ هذا الشاب
» 5 طرق لعلاج تورم الساقين
» براد بيت يتوقع هروب أنجلينا جولى بأطفالهما إلى لندن
» شاهد.. فتاة تقع في حب "دميتها "وتأمل الزواج منها
» بالفيديو.. موقف غريب فعله هذا التركي مع عروسه
» "شيحة" تنشئ حسابًا جديدًا على "إنستجرام"

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:42 م

  • فجر

    03:55

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
فيلم البريء
ثعابين
المواقف العشوائية بالشرقية.. «سمك لبن تمر هندي»
أئمة الأزهر
ثلاجات المنوفية