» تعرف على فوائد الرمان لعلاج السرطان والضغط والسكر

15 أغسطس 2018 - 02:40 م

يعتبر الرمان من الفاكهة المحببة لدي الكثيرين كما أنه ذكر في القران لفائدته الصحية الكبيرة.

وللرمان فوائد كثيرة أهمها:

الرمان يحارب السرطان

أظهرت العديد من الأبحاث دور الرمان في الوقاية من السرطان. فقد أظهرت دراسة أجريت أواخر عام 2012 أن الرمان يعمل على قتل وتثبيط نمو الخلايا السرطانية والإبقاء في نفس الوقت على الخلايا الأخرى السليمة بالجسم.

يحسن صحة الحامل ويعزز نمو الجنين

أكدت العديد من الدراسات أن تناول الأم للرمان أثناء حملها يمكن أن يحمي أطفالهم من العته عن طريق زيادة كميات الأكسجين. وأرجع العلماء هذا إلى أن الرمان غني بمضادات الأكسدة. ويعمل الرمان على توفير العديد من المواد الغذائية الضرورية للأم أثناء حملها مثل فيتامين د والحديد والفولات والكالسيوم وأيضاً فيتامين ج الذي يساهم في زيادة امتصاص الحديد بالجسم. 5

الرمان يقوي العظام ويحمي من الهشاشة

أكدت العديد من الأبحاث أن الرمان يعمل على الوقاية من هشاشة العظام. ففي دراسة أجريت في مايو 2004 أن مستخلصات الرمان قد ساهمت في خفض الإصابة بهشاشة العام في سن اليأس عند النساء حيث أنه يحتوي على مشابهات لهرمون الاستروجين. وأدى تناول الفئران التي تم استئصال أرحامها الرمان لمدة أسبوعين وقايتها من مرض هشاشة العظام.7

يقي من الزهايمر

أظهر بحث أجري على الفئران عام 2006 في جامعة لوما ليندا الأمريكية أن عصير الرمان قد ساهم في منع التدهور في مرض الزهايمر. وذلك من خلال مضادات الأكسدة التي تقلل من تراكم البروتينات الضارة نتيجة عمليات الأكسدة مثل البيتا أميلويد. 8

يخفض ضغط الدم

أظهرت دراسات عدة أن تناول الرمان قد يساهم في خفض الضغط المرتفع . ففي دراسة أجريت في جامعة الملكة مارجريت بأسكتلندا، وجد أن تناول 500 مل يومياً من عصير الرمان لمدة شهر قد ساهم في خفض ضغط الدم. ويشير الباحثون إلى أن عصير الرمان لديه القدرة على هذا بسبب احتوائه على البوتاسيوم وحمض الفوليك إلى جانب مضادات الأكسدة. 9

خفض الكولسترول

يقول الدكتور “توماس بيرنبيك” استشاري القلب بمايو كلينك بالولايات المتحدة أنه لا توجد دلائل واضحة تماماً على أن عصير الرمان يعمل على خفض الكولسترول بالدم. ولكنه يعتقد أن الرمان يعمل على منع أو إبطاء تراكم الكولسترول والدهون في الشرايين وغيرها من العوامل المرتبطة بأمراض القلب.

فوائد الرمان للرجيم

إذا كنت تخوض معركة ضد تنحيف جسمك وتقليل وزنك، فإن الرمان هو أحد أفضل الأسلحة التي يمكن أن تخوض بها هذه المعركة عندما يدخل في الرجيم . فمضادات الأكسدة والفينولات العديدة تعمل على سرعة حرق الدهون وزيادة معدل التمثيل الغذائي. ويفضل أن تأكل ثمرتين من الرمان يوميا من أجل إنقاص وزنك. 11

يحسن مستوى السكر في الدم

يعمل عصير الرمان على تقليل مخاطر مرض السكري بالإضافة إلى مخاطر الإصابة بالأمراض المصاحبة للسكر مثل تصلب الشرايين. وأشارت دراسة إسرائيلية جديدة إلى أن الأشخاص الذين تناولوا عصير الرمان قد انخفضت مستويات تصلب الشرايين عندهم.

كما ساهم في إبطاء امتصاص الكولسترول الضار.

وينصح الباحثون بتناول الرمان بكميات قليلة لمرضى السكري للحصول على أقصى فائدة منه.

الرمان مطهر طبيعي للكبد

الرمان مصدر ممتاز لفيتامين ج والبوتاسيوم والفينولات المتعددة التي تعمل على تعزيز القلب.

كما أن الرمان يعد واحدا من المطهرات الطبيعية للكبد حيث أنه ينقي الكبد والدم والأمعاء.

ويساعد أيضًا على القضاء على الكرش بالبطن.

كما أنه يقلل من الأطعمة غير الصحية ويقلل من الغازات.

فوائد الرمان لتقوية الجنس

يعتبر الرمان واحدا من ثمار الفاكهة التي تعمل على زيادة الدافع الجنسي من خلال العمل على خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب. حيث يعمل الرمان على إنتاج الجسم لأوكسيد النتيريك الذي يعمل على توسيع الأوعية الدموية وزيادة التدفق الدموي بها وهو الذي يساعد في زيادة الرغبة الجنسية لدى الرجل والمرأة على السواء.