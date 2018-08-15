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تأجيل محاكمة المتهمين فى أحداث سيدة التعرية بالمنيا لـ9 ديسمبر

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محكمة الجنايات
محكمة الجنايات

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قررت محكمة جنايات المنيا اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عمر سويدان تأجيل نظر القضية المعروفة بسيدة الكرم سعاد ثابت، والتي اتهمت أشخاص بالتعدي عليها وسحلها وتجريدها من ملابسها، خلال أحداث عنف بقريتها في مركز أبو قرقاص، إلى جلسة 9 ديسمبر المقبل.

قال مصدر قضائى، إن المحكمة أجلت لحين رفع الدعوى المدنية إلى جانب طلب ضم دفتر الحضور والانصراف الخاص بسنترال الوحدة المحلية لمدينة أبو قرقاص والذي يثبت تواجد المتهم الرئيسي إسحاق نظير، داخل مقر عمله وقت حدوث الواقعة.

وتعود أحداث القضية إلى يوم 20 من شهر مايو 2016، حينما شهدت قرية "الكرم" أعمال عنف إثر ترديد شائعات بوجود علاقة بين "نجوى. ر. ف" 32 عامًا زوجة المتهم الرئيسي في الأحداث "نظير. إ"، والقبطي "أشرف. ع. د" 30 عامًا صاحب محل أدوات منزلية، وأسفر ذلك عن إصابة اثنين هما "عطية عياد" 58 عامًا "مزارع"، ونجله "عياد" 30 عامًا "عامل"، حرق 5 منازل للأقباط، وتوجهت سيدة تُدعى سعاد ثابت 68 عامًا "ربة منزل"، إلى مركز شرطة أبوقرقاص، وحرّرت محضرًا اتهمت فيه طليق السيدة المُسلمة ويُدعى "نظير. إ. أ"، وشقيقه "عبد المنعم"، ووالدهما "إسحاق. أ. ع"، بتعريتها بعد تمزيق كامل ملابسها وضربها أمام منزلها، وقررت النيابة العامة حفظ التحقيقات في الواقعة؛ لعدم كفاية الأدلة، ثم قدّمت هيئة الدفاع عن المجني عليها تظلمًا أمام محكمة الجنايات بالمنيا، للمطالبة بإعادة التحقيقات وتم قبوله.

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