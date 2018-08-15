رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى

أمر اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والاستعداد لاستقبال الحالات الطارئة خلال إجازة العيد الأضحى، فضلًا عن قيام مرفق الإسعاف بمراجعة عملية انتشار سيارات الإسعاف، وقيام بنك الدم المركزي بتوفير الأرصدة الاحتياطية الكافية من الدم ومشتقاته وذلك خلال فترة إجازة العيد، وتشمل رفع حالة الاستعداد زيادة أعداد الأطقم المناوبة من نائبي مديري المستشفيات والأطباء والتمريض خاصة فى أقسام الطوارئ والعناية المركزة، كما يشمل تأمين توفير الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية بكافة المستشفيات، مشددًا على انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الأخرى بالأحياء والمديريات والجهات المختلفة بشكل دائم ومستمر على مدار الـ24 ساعة، لاستقبال كافة شكاوى المواطنين أو أي بلاغات للتعامل الفوري معها، ورصد أى حالات طارئة تجنبًا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة.

وقرر المحافظ إلغاء الإجازات لجميع القيادات التنفيذية على مستوى المحافظة وتواجد رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمكاتبهم خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، والتصدى بكل قوة للتعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة والاهتمام بأعمال النظافة والتجميل وتهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين لقضاء أوقات ممتعة بالمتنزهات والحدائق العامة والتنسيق مع شرطة المرافق لمنع أى إشغالات تحدث خلال الإجازة وإزالتها فورًا.

وأصدر تعليمات مشددة لمدير مديرية التموين بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على شوادر اللحوم والمحال التجارية لمتابعة الأسعار والتأكد من توافر السلع بالمجمعات الاستهلاكية وزيادة المعروض من اللحوم الحمراء قبل العيد وبأسعار تنافسية لتخفيف العبء على كاهل المواطن البسيط ومحدودى الدخل.

وأكد على مدير مديرية الطب البيطرى، بالتنسيق مع مديرية الصحة بتكثيف جهودهما لمراقبة المجازر للتأكيد وضمان جودة وصلاحية اللحوم المذبوحة للحفاظ على صحة المواطنين ومنع الذبح خارجها، وتحرير المحاضر القانونية حيال المخالفين واستمرار فتح المجازر بالمجان طوال أيام العيد لاستقبال مذبوحات الأهالى.

وفى هذا الصدد فقد أصدر المحافظ تعليمات لمديرية الصحة وبالتنسيق مع مديرية التموين والطب البيطرى باتخاذ الإجراءات الآتية :-

تشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم المصنعة والمجمدة ومحلات الجزارة والتأكد من مدى استيفائها للاشتراطات الصحية وعرض اللحوم بطريقة صحية وسليمة بالتنسيق مع الجهات الرقابية الاخرى مثل التموين والطب البيطري ضمن حملات مشتركة

تشديد الرقابة على محلات بيع اللحوم والطيور المذبوحة والمجمدة للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وان العاملين بها ملتزمون بالممارسات الصحية أثناء تداول الأغذية ويحملون شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية وكذلك التأكد من سلامة المنتج والمعروض ومطابقتها للمواصفات وسحب عينات منها وارسالها للمعامل

المرور على ثلاجات حفظ اللحوم والأسماك المجمدة وفحصها والتأكد من صلاحيتها واحتفاظها بخواصها الطبيعية وخلوها من علامات التلف وضبط غير الصالح منها واتخاذ الاجراءات القانونية حياله

مراقبة سيارات نقل اللحوم والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية

تشديد الرقابة على الباعة الجائلين و التأكد من أن معروضاتهم من الأغذية صالحة للاستهلاك الآدمي وضبط المحظور منها واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين لتطبيق القرار 707 لسنة 1967 م فى هذا الشأن

تكثيف الحملات المرورية على الحدائق والمتنزهات وأماكن التجمعات لمتابعة الأغذية المعروضة وطريقة عرضها والوقوف على مدى صلاحيتها

رفع درجة الاستعداد بالغرفة الوقائية بالمديرية لتلقى البلاغات اليومية من الادارات ورفع تقرير بها الى الادارة المركزية لشئون البيئة بالوزارة ومواجهة أي حالات تسمم غذائي و التأكد من عدم حدوثها بشكل وبائي

رفع درجة الاستعداد بجميع نقاط مرفق الإسعاف مع تواجد أطقم الاسعاف و الطوارئ كاملة وتوفير الأدوية الاسعافية وأدوية الطوارئ والامصال بجميع المستشفيات وتوزيع سيارات الاسعاف على النقاط القريبة من اماكن تجمع المواطنين ورفع درجة الاستعداد بغرفة التحكم الرئيسي

عمل نوباتجية للغرفة الوقائية في أجازه عيد الأضحى تبدأ من يوم وقفة عرفات وحتى نهاية عيد الاضحى المبارك

وشدد على ضرورة تواجد طاقم إدارى وفنى بمرافق مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والمستشفيات العامة والمركزية والقروية والوحدات الصحية وأماكن التجمعات الجماهيرية فى مواقعهم طوال أيام أجازة العيد وقيامهم بأداء الدورالمنوط بهم لتفقد أعمال المرافق للتأكد من سلامتها وتقديم الخدمات على الوجه الأكمل لكافة المواطنين وإصلاح أى أعطال قد تطرأ خلال أيام العيد.

وأوضح السيد المحافظ أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين دور العبادة (المساجد – الكنائس ) والمنشآت الحيوية الهامة وتوفير الحماية والأمن للمواطنين لقضاء إجازة عيد الأضحى بكل ارتياح وطمأنينة، مشيراً إلى أنه تم التنبيه على إدارة مرور القليوبيى والإدارة الفرعية لها بالمراكز بتكثيف الحملات المرورية والدوريات الراكبة على الطرق العامة والرئيسية للتصدى لكافة المخالفات وتحقيق الانضباط المرورى ومواجهة المخالفين لمنع وقوع أى حوادث على الطرق واتخاذ كافة الاحتياطات المرورية لتحقيق أقصى سيولة مرورية لحركة السيارات.