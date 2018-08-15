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تعيين مديرين جدد لإدارة سفاجا وحلايب التعليمية

قبلي وبحري

صور مديرين الإدارات
صور مديرين الإدارات

حسن حمدان

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تعيين

التعليمية.

مديرين.

جدد لإدارة.

سفاجا وحلايب.

وافقت لجنة الموارد البشرية برئاسة نورا فاضل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، علي تعيين محمود عامر أحمد مديرًا لإدارة سفاجا التعليمية، كما وافقت اللجنة على تعيين محمد محمود أبو الحسن العايق، مديرًا لإدارة حلايب التعليمية.

يذكر أن محمود عامر شغل عدة مناصب تعليمية منها وكيلًا لإدارة سفاجا التعليمية بينما شغل محمد محمود العايق، وكيلًا لإدارة الجودة والاعتماد بإدارة سفاجا التعليمية قبل قرار توليه مديرًا لإدارة حلايب.

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