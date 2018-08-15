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حملة لتنظيف شواطئ رأس غارب

قبلي وبحري

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حسن حمدان

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نظافة

رأس غارب

شواطئ

انطلقت الحملة الدورية التي تتبناها جمعية رأس غارب لحماية البيئة في تنظيف شواطئ مدينة رأس غارب، وذلك بتوجيهات محافظ البحر الأحمر وبمتابعة دورية وإشراف اللواء ياسر شعبان رئيس المدينة.

ومن جانبه، أكد حسين فرج، رئيس جمعية رأس غارب، أن من أهم الأولويات التي ترعاها الجمعية الحفاظ على البيئة البحرية في محافظة البحر الأحمر بشكل عام ومدينة رأس غارب بشكل خاص.

وتابع: «تم تقسيم الشواطئ إلى عدة مساحات محددة حتى يتم تنظيفها بشكل ممنهج حسب الإشارات والقوانين الدولية المتبعة وخاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي للبيئة اهتمامًا خاصًا ودعمًا لا حدود له».

وأوضح رئيس جمعية رأس غارب لحماية البيئة، أن اليوم الأول مخطط له تنظيف مساحة أولية 500 متر الخاصة بشاطئ البحر بمدينة غارب، مستخدما فيها كل الوسائل العلمية للحفاظ على البيئة الطبيعية للمكان.

وأثنى حسين فرج على دور المحافظة في توفير كافة الوسائل للحفاظ على البيئة، ويتضح ذلك في المتابعة المستمرة ودعمها المستمر حتى تكون الصورة النهائية للمدينة في أبهى صورها، وتأكيدا على دور الدولة التي تقود العالم الآن للحفاظ على البيئة في كل بقعة من بقاع المعمورة.


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