انتهاء موسم الحج البري وعمالة موسم الحج بموانئ البحر الأحمر

15 أغسطس 2018 - 03:40 م

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، انتهاء موسم الحج البرى بميناء نويبع، حيث شهد الميناء سفر 12 ألفًا و500 حاج و288 باص من حجاج البر على متن ثلاث عبارات وهى آيلة وسينا وبرنسيسة وتم إنهاء كافة الإجراءات لحجاج بيت الله الحرام بالتنسيق مع أعضاء المجتمع الميناء دون حدوث أى مشاكل حيث قام اللواء مهندس هشام أبو سنه رئيس الهيئة بفتح غرفة عمليات للوقوف على الإجراءات العملية والتشغيل وتذليل جميع الصعوبات الواردة لحجاج بيت الله الحرام بالتنسيق مع الجهات المعنية بالميناء وشركة الجسر العربى.

كما شهد ميناء سفاجا والغردقة سفر 30 ألف راكب من عمالة خدمة الحجاج على متن أربع عبارات وهى أمانة ومحبة والرياض والقاهرة حيث قامت الهيئة بالتدخل لحل بعض المشاكل التى واجهت الركاب أثناء سفرهم ومنها تأخر تصاريح العمل لبعض العمالة وعلى الفور تم التنسيق مع شرطة الميناء لإنهاء التصاريح الخاصة بهم واستقبالهم بقرية خدمة الركاب وتقديم كافة الخدمات.

وتم عمل رحلات مكوكية للعبارتين الرياض ومحبة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من العمالة بعد عطل العبارة أمانة وتم الدفع بالعبارة أمانة بعد إنهاء أعمال الإصلاح و قيام لجنة من هيئة السلامة البحرية بالمرور على العبارات للتأكد من صلاحيتها للإبحار وتجهيز قرية خدمة الركاب بمدينتى سفاجا و الغردقة لاستقبال الركاب حتى مواعيد السفر.

و أكدت الهيئة على بذل قصارى جهدها لإزالة كافة العوائق والمشاكل التى واجهت الركاب بالتنسيق مع محافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء وأعضاء المجتمع الميناء وسفرهم فى مواعدهم وتحذير الشركات السياحية المخالفة من الحجز العشوائى الذى أدى لوصول الركاب قبل مواعيد السفر وانتظارهم بقرية خدمة الركاب.

وأشادت لجنة النقل بمجلس النواب أثناء مرورها على موانئ نويبع وشرم الشيخ بجهود الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر لتذليل كافة العقبات وحل مشاكل التكدس الناجمة عن الحجز العشوائي بميناء سفاجا وتيسير سفر حجاج بيت الله الحرام بميناء نويبع.