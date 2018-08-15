» 21 لاعبًا في فائمة المقاصة لمباراة الزمالك

15 أغسطس 2018 - 03:57 م

أعلن الجهاز الفني لفريق المقاصة بقيادة طلعت يوسف، قائمة فريقه لمباراة الزمالك التي ستقام في التاسعة مساء غدا الخميس بإستاد الجيش بالسويس، ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري.

وضمت قائمة المقاصة كلا من : أحمد عادل - محمود حمدي - محمد كوكو لحراسة المرمي، أحمد عبد العزيز مودي - شريف حازم - هاني سعيد - أسامة جلال - محمود وحيد - أحمد محسن - عصام صبحي - نصر رمضان - صلاح ريكو - محمد توني - وليد عادل - باولن فوافي - رجب عمران - محمد رمضان - محمد دسوقي- صلاح عاشور - عمر بسام - جون أنطوي .

ويغيب عن قائمة الفريق اللاعب ايريك تراوري لإيقافه 3 مباريات، بقرار من لجنة المسابقات، بعد طرده في مباراة المقاولون الأخيرة بالدوري.