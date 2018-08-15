» بالفيديو.. «أردوغان» يستقبل أمير قطر بتركيا

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وكالات - خالد الشرقاوي

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تركيا

تميم بن حمد

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاربعاء، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وجرت مراسم الاستقبال الرسمية في ساحة المجمع الرئاسي، حيث عزف النشيد الوطني لكلا البلدين.

وعقب انتهاء مراسم الاستقبال الرسمية، توجه أردوغان والشيخ تميم إلى داخل المجمع الرئاسي للبدء باجتماعهما الثنائي.

ومن المقرر أن يناقش الزعيمان العلاقات الثنائية القائمة بين بلديهما، إلى جانب القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.


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