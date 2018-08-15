» انتحار مسن لفشله في الزواج بالفيوم

15 أغسطس 2018 - 04:10 م

انتحر مسن بإلقاء نفسه من أعلى كوبرى باغوص في بحر يوسف بمدينة الفيوم، اليوم الأربعاء، بسبب مروره بحالة نفسية سيئة منذ فترة، نتيجة عدم زواجه وحجزه المستمر بمستشفى الحميات لإصابته بمرض نقص المناعة وهروبه من المستشفى.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري بإدارة الحماية المدنية بالفيوم وتمكنت من انتشال جثة الغريق.

وتبين من تحريات البحث الجنائي، أن الغريق يدعى جمال معوض الغندور، 62 سنة بالمعاش، يقيم بشارع الوابوارات بمدينة الفيوم، وأنه أقدم على الانتحار بسبب مروره بحالة سيئة منذ فترة نتيجة عدم زواجه وحجزه المستمر بمستشفى الحميات لإصابته بمرض نقص المناعة، وأنه هرب من المستشفى وألقى بنفسه من أعلى الكوبري للتخلص من حياته.

نقلت جثة الغريق لمشرحة مستشفى الفيوم العام، وأخطرت نيابة بندر الفيوم لتولي التحقيق.