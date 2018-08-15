"جواب" يكشف سر انتحار فتاة مترو عين شمس

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انتحار فتاة مترو عين شمس

محمد عبدالرحمن

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فتاة

المترو

كشفت تحقيقات نيابة عين شمس، عن واقعة انتحار فتاة أمام قطار مترو الانفاق، سر انتحار الفتاة وإلقاء نفسها تحت عجلات القطار.

وتبين من خلال التحريات والتحقيقات أن والدة الفتاة المنتحرة عثرت على جواب أسفل وسادتها فى غرفة نوم ابنتها كتبته بخط يدها.

وقالت الفتاة فى خطابها، إنها قررت التخلص من حياتها، بسبب عدم قدرتها على تحقيق حلم والدها بالحصول على مجموع كبير فى الثانوية العامة ورسوبها فى الامتحانات، وإنها تطلب من والدها ووالدتها مسامحتها على ما سترتكبه من إقبالها على الانتحار.

وبسؤال والدة الفتاة المنتحرة قالت، إن ابنتها قالت لها فى يوم الحادث إنها ستتوجه لشراء دواء للصداع المتكرر لديها، ثم نزلت من شقتها ولم تعد وفوجئت بانتحارها.


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