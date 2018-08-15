هل جربت أن تتخلى عن نفسك ..بالحب ..؟

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نفس الانسان المحب ..تختلف عن نفس البشر العادي ..من يحب الاخر يذوب في شخصه ، في طبعه ، في ألمه ، في سبب سعادته ،،، ذلك هو الانسان الذي يمتلك قلب محب ،،، الحب شئ يجعلك تصنع المستحيل بأقل قدرات تمتلكها ، ولكن لانك أمتلكت  قلب محب ، منحت قدرة ، لا يمتلكها احدا من البشر الا من هو مثلك ، تعطي دون انتظار العطاء، تجود دون خوف من فقر ، لان من يجود بمشاعره يهون عليه كل شئ فيجود به ،لن تكون أنانيا ، لن تكون جبارا ، لن تكون ظالما ، لن تكون عابثا ، أو ناقما ، لن تكون الا إنسان يعلم الناس كيف يكونوا أسوياء، لان المحب لغيره دون انتظار مقابل هو فقط الانسان الذي تحدي كل المؤثرات السلبية ليحافظ على نفسه بقلب سليم ومشاعر خالية من الكره والغل والحقد والحسد

الحب يعني حياة ولكن الكثير أختذل الحب  في الجنس الاخر ربما يكون  هذا النوع من الحب هو الشريان الرئيس الذي يغذي كل حب  ولكن ما أجمل أن يكون الحب في الله ولله... سنتغير كثيرا ...وكم افتقدنا هذا النوع من الحب ...وأصبحنا نحب من أجل مصالحنا فقط  وقت حاجتنا حتى في الحب نرضى انفسنا اولا وننسى الاخر .

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