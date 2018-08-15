بالأرقام والأسماء: قائمة معاشات كبار المسئولين في الدولة

15 أغسطس 2018 - 04:25 م

فى يومى 30 و31 يوليو الماضى ، كتبت فى نفس هذا المكان مقالين بعنوان " مفاجآت مثيرة حول قضية معاشات كبار المسئولين فى الدولة " ، وقلت فيهما إن ما قيل فى مؤتمر الشباب الاخير الذى عقد بجامعة القاهرة يومى 28 و29 يوليو 2018 حول تخفيض معاشات رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء والوزراء والمحافظين ونوابهم الى نسبة 25 % من قيمة المعاشات التى تم اقرارها فى شهر أبريل الماضى ليس أمراً مطلقا وأن هذا هو الحد الأدنى الذى يبدأ به معاش هذه الفئات ، نظراً لأن هناك حالات نص عليها التعديل الجديد للقانون تؤكد أنه من حق هذه الفئات الوصول الى نسبة 80 % من قيمة المعاشات المستحقة لهم وهى نفس النسبة التى سبق اقرارها فى أبريل الماضى .

حيث أن القانون الجديد المطبق حالياً والذى أقر فى يونيو 2018 يتضمن استبدال نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي، ليسوي معاش كل من يشغل فعلياً منصب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم المحافظين ونوابهم بواقع جزء من 10 أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت في المنصب، بمراعاة عدة بنود.

وتضمنت البنود أن يقصد بأجر التسوية أخر مكافأة لرئيس مجلس النواب أو أخر راتب بالنسبة لباقي الفئات وبما لا يجاوز صافي الحد الأقصى للأجور في تاريخ انتهاء شغل المنصب.

وهكذا نرى أن نسبة ال 25 % ليست سوى بداية لصرف المعاش للفئات المشار اليها ، وبموجب القانون تتم زيادة هذه النسبة بواقع 10 % عن كل سنة فى الخدمة .

وبموجب تلك التعديلات فسوف يحصل د. على عبدالعال رئيس مجلس النواب على 75 % من صافى قيمة آخر راتب له عند انتهاء رئاسته للفصل التشريعى الحالى فى عام 2020 .

ولمزيد من التفاصيل الموثقة بالأرقام نشير إلى أن التعديلات الجديدة فى قانون معاشات الوزراء تم تطبيقها بأثر رجعى منذ شهر أبريل الماضى واستفاد منها وزراء حكومة المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء السابق وهى الحكومة التى أدت اليمين الدستورية فى 12 سبتمبر 2015 وتم قبول استقالتها فى 5 يونيو 2018 ، ووفقا للقانون الجديد يحصل شريف اسماعيل على معاش شهرى يقدر ب 65 % من صافى آخر مرتب حصل عليه كرئيس للحكومة أى 27 ألف و300 جنيه شهرياً إلى جانب معاشه من وزارة البترول التى عمل بها لمدة أكثر من 35 سنة ( يضاف لما سبق حصوله على مرتب كبير مقابل عمله الحالى كمساعد لرئيس الجهورية للمشروعات القومية ) .

وفى هذا السياق نشير إلى أن هناك عدد من الوزراء الذين تم استبعادهم فى التشكيل الوزارى الأخير الذى تم فى 5 يونيو 2018 يحصلون على نفس قيمة المعاش ومنهم خالد فهمى وزير البيئة السابق وأحمد عماد الدين راضى وزير الصحة السابق وخالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة السابق وطارق قابيل وزير الصناعة والتجارة السابق . أما حلمى النمنم وزير الثقافة السابق وخالد العنانى وزير الأثار السابق وعمرو الجارحى وزير المالية السابق فيحصلون على معاش شهرى قيمته 55 من صافى آخر مرتب حصل عليه أى 23 ألفا و100 جنيه .

أما أقل الوزراء السابقين الذين يحصلون على معاشات فهو د. خالد بدوى وزير قطاع الأعمال والذى يحصل على 14 ألفا و700 جنيها فقط لا غير نظرا لانه لم يبق فى الوزارة سوى 6 أشهر فقط .

على الجانب الآخر نشير إلى أن هناك عدد من الوزراء الحاليين سوف يحصلون عند نهاية مدة خدمتهم على 80 % من صافى آخر مرتب حصلوا عليه أى 33 ألف جنيه كمعاش شهرى ومنهم محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وغادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين فى الخارج ومحمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة وطارق الملا وزير البترول ومعهم بالطبع د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزير الإسكان الحالى .