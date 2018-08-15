تأجيل محاكمة مستريح القاهرة الجديدة للاطلاع

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نصب

تأجيل

الجنح

المستريح

أجلت اليوم الأربعاء محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، محاكمة مستريح القاهرة الجديدة  لاتهامه بالنصب علي المواطنين لجلسة 29 أغسطس الجاري للاطلاع.

وكانت قد قررت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، حبس "شادي .هـ " المعروف إعلاميًا بـ مستريح القاهرة الجديدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالنصب.

وكشفت تحريات مباحث الأموال العامة أنه عقب ورود عدد من البلاغات ضد "شادي .هـ "صاحب شركة خاصة بالنصب والاحتيال والاستيلاء علي مبالغ مالية، تبين قيام المتهم بإنشاء شركة وهمية في مجال المقاولات بمنطقة النرجس عمارات التجمع واتخذها ستارا للنصب والاحتيال علي المواطنين.

ووجهت النيابة للمتهم عدة تهم من بينها النصب والاحتيال.


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