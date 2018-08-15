«السيسي»: انتظروا أمورًا عجيبة جدًا قريبًا

15 أغسطس 2018 - 04:48 م

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة بني سويف، أهمها المجمع الصناعي لإنتاج الأسمنت والرخام، والذي يعد الأكبر من حيث الطاقة الإنتاجية في مصر والشرق الأوسط.

حضر الافتتاح رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وقال الرئيس في مداخلة خلال الافتتاح: "نحن الآن سنرى الأسمنت والحديد ومجمع الرخام، وإن شاء الله خلال الأسابيع والشهور القادمة ستجدون أمورا عجيبة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى ويعمل بها أشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر، ولا أحد يتصور أنه شغل غير مستمر، فعلى سبيل المثال، من يعمل بالمحاجر فهو يعمل على طول الوقت، والذي ينقل من المحاجر إلى هنا يعمل على طول، والذي ينقل وقودا يعمل على طول، والمباشر هنا هم العاملون داخل المصنع".

وأشار السيسي إلى أنه: "سيتم الإعلان عن مشروع زراعى في 4 محافظات بالصعيد هي بنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاجـ خلال شهر أو شهرين على الأكثر، وخلال سنة سنسلم الأرض لشباب المحافظات الأربع، بالإضافة إلى العمل القائم بالمليون ونصف المليون فدان"، مضيفا: "أقول لأهالي الصعيد، أدعو لنا أن نجد 200 أو 300 أو 400 ألف فدان الشروط منطبقة عليهم من حيث طبيعة التربة أو وجود المياه، ونحن كدولة سنعمل على إنشاء آبار المياه والبنية الأساسية المطلوبة لأنها ستكون عبئا ضخما، وإن شاء الله التسهيلات التي سيقدم بها هذا المشروع لأهالينا على الأقل لن يكون بها دفعة مقدمة من شبابنا الذين سيأخذون هذه الأرض، لكي يستطيع أن يعمل ويجتهد بدلا من أن يفكر في الهجرة، وإن شاء الله خلال شهر أو شهرين ستصل إلينا النتائج ونعرضها لكم، وإذا ربنا وفقنا خلال سنة أو أكثر نكون سلمنا هذه الأرض لشباب الأربع محافظات، بالإضافة إلى العمل القائم في المليون ونصف المليون فدان".

وأوضح، أن سواعد المصريين وجهدهم وصبرهم كان سببًا في إقامة المشروعات، متابعًا: "لم نكن نستطيع أن نفعل ذلك إلا بالاستقرار والأمن المبني على أكتاف المصريين سواء بأبنائهم الموجودين في الجيش والشرطة أو بأنهم يتحملون ظروف الإصلاح الذي نقوم به".



