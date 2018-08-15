» 45 قتيلا في هجوم لطالبان على قاعدة عسكرية بأفغانستان

15 أغسطس 2018 - 04:51 م

ارتفعت حصيلة قتلى هجوم لعناصر حركة "طالبان" على قاعدة عسكرية بولاية بغلان، شمال شرقي أفغانستان، إلى 45 شخصًا.

ونقلت قناة "Ariana News " المحلية عن مصدر أمني (لم تسمّه) اليوم الأربعاء، قوله، إن الهجوم تسبب بمقتل 36 جنديًا أفغانيًا و9 من أفراد الشرطة.

وأضاف المصدر أن طالبان استولت على جميع المعدات التي كانت متوفرة في القاعدة.

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس مجلس شورى ولاية بغلان، صفدر محسني، إن حركة طالبان شنت هجوما على قاعدة عسكرية في منطقة "علاء الدين" التابعة للولاية.

وأوضح، في تصريح صحفي، أن الهجوم أسفر عن مقتل 38 جنديًا، وإصابة آخرين بجروح، مؤكدا مقتل عدد كبير من مسلحي طالبان في الوقت نفسه.

من جانبها قالت حركة طالبان في بيان اليوم، إن عناصرها تمكنوا من السيطرة على القاعدة العسكرية، وقتل 70 رجل أمن.

يشار أن حركة طالبان، أعلنت الثلاثاء سيطرتها على قاعدة للجيش الأفغاني بقضاء غورماج بولاية فارياب، شمالي البلاد.

وتشهد أفغانستان مواجهات شبه يومية بين عناصر الأمن والجيش الأفغاني من جهة، ومقاتلي حركة "طالبان" من جهة أخرى، تسفر عن سقوط ضحايا من الطرفين، فضلا عن عمليات جوية تنفذها الطائرات التابعة للقوات الحكومية.