حديقة الحيوان.. هل تعود إلى سيرتها الأولى؟

15 أغسطس 2018 - 05:07 م

طالب برلمانيون، المؤسسات الخاصة والشركات الكبرى والبنوك، بالمساهمة في إحياء حديقة الحيوان، من أجل إلى إعادتها ضمن قائمة أفضل حدائق الحيوان في العالم، ولإنقاذها من الانهيار، الذي أصبح وشيكًا.

كان الاتحاد الدولي لحدائق الحيوان اتخذ قرارًا، بخروج الحديقة من تصنيفه، على الرغم من كونها أقدم حديقة في مصر والشرق الأوسط، حيث مر على إنشائها 112 عامًا.

مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، ومقدم طلب الإحاطة لوزير الزراعة، بشأن خروج حديقة الحيوان بالجيزة من تصنيف الاتحاد الدولي بعد مرور 126 عامًا من إنشائها، طالب المؤسسات والبنوك والشركات الكبرى للمساهمة في إحياء الحديقة مرة أخرى، لما تشكله من أهمية تاريخية وحضارية لكافة المصريين على اختلاف مستوياتهم.

وفيما يخص رفع قيمة تذكرة الدخول، التي أعلنت عنها وزارة الزراعة لـ20 أو 25 جنيهًا، أكد ملك، أنه طالما أن "الزيادة بعيدة عن موعد العطلات الرسمية وهي المواعيد التي يتردد فيها على الحديقة بسطاء المصريين والرحلات المدرسية والجامعية إلى الحديقة، فهذا لن يكون له تأثير أو مردود سلبي على هذه الطبقة".

وفي تصريحات، أوضح عضو لجنة الزراعة، أن "إعادة تأهيل الحديقة يحتاج إلى تكاتف المجتمع المصري؛ لإعادة إحيائها واستعادة ريادتها"، داعيًا كافة المؤسسات المالية في مصر من بنوك وشركات استثمارية للتواصل مع المسئولين بوزارة الزراعة لوضع خطة مالية مجتمعية تسهم في تطويرها وإعادة إحيائها.

وقال إن هذه الدعوة ستلقى قبول لدى الشركات والمؤسسات والبنوك، وكافة أبناء المجتمع المصري.

ودعا برديس سيف الدين، عضو لجنة الزراعة والثروة الحيوانية بالبرلمان، المؤسسات الخاصة والبنوك والمواطنين، إلى المشاركة في إحياء حديقة الحيوان، مؤكدًا أن الجميع عليه أن يسهم بما في استطاعته، لا سيما أنها ملكية عامة، وتخص الجميع وليس فئة أو شخص بعينة.

وفي تصريح إلى "المصريون"، أضاف أن "تطوير الحديثة يحتاج إلى تضافر الجهود"، متابعًا: "الحديقة تعتبر من الآثار، لكن بفضل الإهمال والفساد تراجعت مكانتها، وخرجت من التصنيف العالمي، وهذا أمر محزن جدًا، ومن ثم لابد من السعي لاستعادة مكانتها".

عضو مجلس النواب، قال إن "الحديقة يجب أن تعود كما كانت في الماضي، مزارًا سياحيًا مهمًا"، معتبرًا أن "عودتها إلى مكانتها مكسب، ليس للدولة وحدها ولكن للمواطنين أيضًا".

كانت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، قالت إنه سيقتصر رفع أسعار تذاكر الدخول ليوم واحد في الأسبوع، بخلاف العطلات والمناسبات القومية لتكون تذكرة الدخول بسعر يتراوح ما بين 20 إلى 25 وفقًا لما تقرره وزارة الزراعة، على أن يتم تطبيقه رسميًا بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.