» تفاصيل مشادة «كهربا» و«زيزو» في الزمالك

15 أغسطس 2018 - 05:15 م

نشبت مشادة قوية بين الثنائى محمود كهربا ومحمود عبد العزيز لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى غرفة الملابس بمباراة القادسية الكويتى، فى ذهاب دور الـ32 بالبطولة العربية، والتى انتهت بالتعادل السلبى.

كشف مصدر بفريق الزمالك مفاجأة أن المشادة سبقت مباراة القادسية وليست بعدها وكان الحديث عن وجود لوم من كهربا على محمود عبد العزيز فى طريقة التعامل مع زملائه بجانب الأنانية فى بعض الكرات لينتهى الأمر بعبارة "وطى صوتك" حتى تهدأ الأمور قبل المباراة خاصة إن الأمر كان عتابا فى البداية.

كما أوضح المصدر ذاته أن السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك سيلجأ بداية من اليوم لتقليل عدد اللاعبين فى القائمة إلى 20 أو 21 لاعبا بحد أقصى فى مواجهة الغد أمام المقاصة فى الجولة الثالثة بالدورى، بعدما اصطحب 25 لاعبا فى المعسكر الماضى أمام القادسية وإن الأمر طالب اللاعبون به ووافق عليه المدير الفنى.