تفاصيل وفاة متهم قسم التجمع "شنقًا"

15 أغسطس 2018 - 05:45 م

كشف التقرير المبدئي لمصلحة الطب الشرعي أسباب وفاة متهم داخل قسم التجمع الأول، حيث وجده أفراد الأمن مشنوقا بغرفة البحث الجنائي بالقسم.

ترجع تفاصيل الواقعة لاكتشاف أمن قسم شرطة التجمع الأول، انتحار شخص داخل القسم، وشنق نفسه مستخدما "فانلته الداخلية" بغرفة البحث الجنائي بالقسم.

وكان رجال المباحث ألقوا القبض عليه في واقعة سرقة، وتم إيداعه في غرفة البحث الجنائي بالدور الثاني لحين تحرير محضر بواقعة السرقة المتهم فيها، إلا أنه أثناء استخراجه من الغرفة للتحقيق معه وجدوه مشنوقا في سقف الغرفة باستخدام ملابسه الداخلية، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وأكد مصدر طبي بالطب الشرعي، بحسب موقع "فيتو"، أن الوفاة نتيجة انتحار المتهم بشنق نفسه مستخدما ملابسه الداخلية، وأضاف أنه بفحص وتشريح جثمان المتهم تبين عدم وجود آثار عنف أو إصابات.

وأوضح أن الأطباء الشرعيين فحصوا موضع الانتحار ومعرفة الآثار في الجسد، وهل هناك آثار مقاومة من عدمه، وإذا كانت هناك كدمات أو إصابات أو آثار عنف، وهل يوجد إصابات داخلية أو نزيف داخلي، وتم الكشف عن العنق جيدا، والفقرات، والغضاريف الحنجرية.

وأشار إلى أن أسباب الوفاة نتيجة منع التنفس والضغط الشديد على العنق والقصبة الهوائية والغضاريف الحنجرية، ما أدى إلى توقف التنفس، ثم الموت.

وأكد أن هناك علامات جسدية مبدئية ظهرت على الشخص المنتحر، وتتمثل في احتقان العينين، وتغيير لون الأظافر والشفاه إلى اللون الأزرق.

وأوضح أنه تم أخذ عينات من المعدة والأمعاء والدم، لفحصها بالمعامل الكيميائية؛ لبيان ما إذا كان المنتحر تعاطى مخدرات أو مهدئات أو جرعات منوم أو غيره، من هذا القبيل؛ لمعرفة الظروف والحالة النفسية والبدنية التي كان فيها قبل إقدامه على الانتحار.