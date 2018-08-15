» قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد وأتليتكو

15 أغسطس 2018 - 05:45 م

يواجه ريال الإسباني غريمه أتلتيكو، مساء اليوم الأربعاء إلى ملعب «لي كوك آرينا» في العاصمة الإستونية تالين، على لقب كأس السوبر الأوروبي.

وتنطلق المباراة عند الساعة الـ9:00 بتوقيت القاهرة، وستجمع بين ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج"، وأتلتيكو مدريد بطل الدوري الأوروبي "يوروبا ليج"، في أول مباراة لكأس السوبر الأوروبية تقام بين فريقين من مدينة واحدة.

وتأهل الأتلتيكو لمباراة السوبر بعدما حصد لقب الدوري الأوروبي عقب الفوز على مارسيليا بثلاثية نظيفة.

ووصل ريال مدريد لمباراة السوبر بعدما اكتسح ليفربول بثلاثية بيل وبنزيما وحصد لقب دوري أبطال أوروبا.

وسيتم نقل مباراة السوبر الأوروبي بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد عبر البث المباشر على قناة "بي إن سبورت 1 HD " الرياضية القطرية.

وستذيع قناة "BT Sport 2 " البريطانية مباراة السوبر الأوروبي عبر القمر "إسترا" وترددها 11344 ومعدل الترميز 27500.