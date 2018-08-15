» زعيم بريطانى يعلن تضامنه مع "رابعة"

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زعيم حزب العمال البريطاني جيرمي كوربن وهو يلوح بعلامة "رابعة"
زعيم حزب العمال البريطاني جيرمي كوربن وهو يلوح بعلامة "رابعة"

وكالات

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يواجه زعيم حزب العمال البريطاني جيرمي كوربن انتقادات داخلية بسبب تلويحه بشعار "رابعة" الذي يستخدمه مؤيدو جماعة الإخوان المسلمين للإشارة إلى اعتصام "رابعة العدوية" عام 2013 المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي.

وظهر كوربن في صورة وهو يلوح بهذه الإشارة خلال زيارته لمسجد فينسبري بارك في لندن عام 2016، بحسب صحف بريطانية.

وقالت صحيفة "التليجراف" إن كوربن تصرف بهذا الشكل رغم أن الجماعة متهمة بممارسة "أنشطة إرهابية"، وهي محظورة في معظم أنحاء الشرق الأوسط.

في المقابل، قال متحدث باسم السياسي البريطاني إنه كان يقصد "الوقوف إلى جانب الديمقراطية" عندما استخدم هذه الإشارة، لكن الناشط البريطاني المناهض للتشدد ماجد نواز رأى أن الجماعة "تشبه اليمين المتطرف البريطاني، ولا يجب على سياسي يساري أن يرتبط اسمه بها".

وكان تقرير للحكومة البريطانية صدر عام 2015 قد خلص إلى أن الانتماء أو الارتباط بجماعة الإخوان المسلمين يجب أن يعد مؤشرا محتملا للتطرف، لكنه لم يقدم توصية بحظرها.

وفي ديسمبر الماضي، قال وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون إن الجماعة "أحد أكثر الأطراف دهاء" من الناحية السياسية في العالم الإسلامي، وانتقد سلوكها في الشرق الأوسط وبريطانيا.

وقال إن "بعض الجهات المرتبطة بالإخوان المسلمين مستعدة لغض الطرف عن الإرهاب".


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