» بوتين يحضر حفل زفاف وزيرة خارجية النمسا

15 أغسطس 2018 - 06:39 م

قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم زيارة النمسا يوم السبت 18 أغسطس لحضور حفل زفاف وزيرة الخارجية كارين كنايسل.

وكارين كنايسل البالغة من العمر 53 عاما، خبيرة في لغات الشرق الأوسط واختارها حزب الحرية اليميني المتطرف لمنصب وزيرة الخارجية عندما انضم إلى تحالف مع المحافظين بقيادة المستشار زيباستيان كورتس العام الماضي.

وقالت صحيفة كرون إنها ستتزوج رائد الأعمال فولفجانج مايلينجر في إقليم ستيريا.