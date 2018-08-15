رجل أعمال مصري يساعد «أردوغان» لتخطي أزمة الدولار

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الليرة

دعم الليرة

حول رجل الأعمال الإيطالي من أصل مصري، عامر عبد الله (53 عامًا)، 228 ألف دولار أمريكي من حسابه الشخصي إلى الليرة التركية، تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

جاء ذلك في رسالة وجهها رجل الأعمال الإيطالي الذي اتّخذ من إزمير (غربي تركيا) مقرًا لنشاطاته التجارية وأعماله في مجال التعدين، إلى المصرف الذي يتعامل معه.

وأضاف عبد الله في رسالته، أن تحويله هذا المبلغ إلى الليرة التركية جاء عقب دعوة وجهها الرئيس التركي في وقت سابق، لتحويل العملات الأجنبية إلى الليرة التركية.

وأكد في رسالته على قوة الاقتصاد التركي، مشددًا أنه وأصدقاؤه وأفراد أسرته يدعمون تركيا ويقفون وراءها بقوة، وفق وكالة "الأناضول".

وتشهد تركيا في الآونة الأخيرة حربا اقتصادية من جانب قوى دولية على رأسها أمريكا؛ ما تسببت في تراجع سعر صرف الليرة، وارتفاع نسب التضخم في البلاد.

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