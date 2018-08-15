» «جروس» يعلن قائمة الزمالك لمباراة المقاصة

15 أغسطس 2018 - 07:14 م

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، قائمة فريقه لمباراة مصر المقاصة، المقرر لها غدًا الخميس، في التاسعة مساء على ملعب الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري العام.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى : جنش .... عماد السيد ... عمر صلاح

خط الدفاع: بهاء مجدي - أحمد ابوالفتوح - محمود علاء - محمود حمدى الونش -حازم امام - كماتشو

خط الوسط : طارق حامد - دونجا - محمد حسن - فرجانى ساسي - محمود عبدالعزيز - محمد عنتر - محمد ابراهيم - ابراهيم حسن - كهربا

خط الهجوم عمر السعيد - اوباما - كاسونجو - حميد احداد