إصابة رئيس مباحث قويسنا بطلق ناري

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متابعات :عبدالراضي الزناتي

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المباحث

أصيب الرائد مصطفى حسانين، رئيس مباحث قويسنا بمحافظة المنوفية، بطلق ناري بالفخذ، خلال حملة لضبط أحد المطلوبين بقرية عرب أبو ذكري التابعة للمركز، وجرى نقل الضابط المصاب إلى مستشفى القوات المسلحة بالعجوزة لتلقي العلاج.

فيما كثفت مديرية أمن المنوفية من تواجدها لتمشيط منطقة إطلاق النار لضبط المطلوب أمنيًا تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل، مدير الأمن، وبرئاسة اللواء سيد سلطان مدير البحث الجنائي.

وأكد مصدر أمني بالمنوفية، أن الحملة كانت تستهدف القبض على مسجل يدعى "م. ف. غ"، 35 سنة، والمطلوب ضبطه على ذمة عدد من القضايا، وبادر القوات بإطلاق النيران، مما أسفر عن إصابة رئيس المباحث وفر هاربًا، مشيرًا إلى أن حالة الضابط المصاب مستقرة وجرى نقله إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة بعد تلقيه الإسعافات بمستشفى قويسنا المركزي.

وفي السياق ذاته أكد الدكتور أمجد عبدالحميد، مدير مرفق إسعاف المنوفية، أنه جرى نقل الضابط المصاب بسيارة  إسعاف مجهزة لنقل رئيس المباحث، مؤكدًا استقرار حالته الصحية.



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