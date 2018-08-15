ماذا يتقاضى "عبدالعال" بعد خروجه من المجلس؟

15 أغسطس 2018 - 07:23 م

قال الكاتب الصحفى محمد طرابية، إن هناك حالات نص عليها التعديل الجديد للقانون المعاشات تؤكد أنه من حق رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء والوزراء والمحافظين ونوابهم، الوصول إلى نسبة 80 % من قيمة المعاشات المستحقة لهم وهى نفس النسبة التى سبق إقرارها فى أبريل الماضى.

وأضاف "طرابية"، في مقال اختص "المصريون" بنشره وحمل عنوان "بالأرقام والأسماء.. قائمة معاشات كبار المسئولين فى الدولة"، أن القانون الجديد المطبق حالياً والذى أقر فى يونيو 2018 يتضمن استبدال نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي، ليسوي معاش كل من يشغل فعلياً منصب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم المحافظين ونوابهم بواقع جزء من 10 أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت في المنصب، بمراعاة عدة بنود.

وأوضح أن البنود تضمنت أن يقصد بأجر التسوية أخر مكافأة لرئيس مجلس النواب أو أخر راتب بالنسبة لباقي الفئات وبما لا يجاوز صافي الحد الأقصى للأجور في تاريخ انتهاء شغل المنصب.

وأكد أنه بموجب تلك التعديلات فسوف يحصل د. على عبدالعال رئيس مجلس النواب على 75 % من صافى قيمة آخر راتب له عند انتهاء رئاسته للفصل التشريعى الحالى فى عام 2020.

وأشار إلى أن التعديلات الجديدة فى قانون معاشات الوزراء تم تطبيقها بأثر رجعى منذ شهر أبريل الماضى واستفاد منها وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق، ووفقا للقانون الجديد يحصل شريف إسماعيل على معاش شهرى يقدر ب 65 % من صافى آخر مرتب حصل عليه كرئيس للحكومة، أى 27 ألف و300 جنيه شهريًا إلى جانب معاشه من وزارة البترول التى عمل بها لمدة أكثر من 35 سنة (يضاف لما سبق حصوله على مرتب كبير مقابل عمله الحالى كمساعد لرئيس الجهورية للمشروعات القومية).

وأوضح أن أن هناك عدد من الوزراء الذين تم استبعادهم فى التشكيل الوزارى الأخير الذى تم فى 5 يونيو 2018 يحصلون على نفس قيمة المعاش ومنهم خالد فهمى وزير البيئة السابق وأحمد عماد الدين راضى وزير الصحة السابق وخالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة السابق وطارق قابيل وزير الصناعة والتجارة السابق . أما حلمى النمنم وزير الثقافة السابق وخالد العنانى وزير الأثار السابق وعمرو الجارحى وزير المالية السابق فيحصلون على معاش شهرى قيمته 55 من صافى آخر مرتب حصل عليه أى 23 ألفا و100 جنيه.

أما أقل الوزراء السابقين الذين يحصلون على معاشات فهو د. خالد بدوى وزير قطاع الأعمال والذى يحصل على 14 ألفا و700 جنيها فقط لا غير نظرا لانه لم يبق فى الوزارة سوى 6 أشهر فقط.

وتابع: " هناك عدد من الوزراء الحاليين سوف يحصلون عند نهاية مدة خدمتهم على 80 % من صافى آخر مرتب حصلوا عليه أى 33 ألف جنيه كمعاش شهرى ومنهم محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وغادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين فى الخارج ومحمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة وطارق الملا وزير البترول ومعهم بالطبع د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزير الإسكان الحالى".