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إسرائيل تقرر بناء 20 ألف وحدة استيطانية في القدس

عرب وعالم

الاستيطان في القدس
الاستيطان في القدس

خالد الشرقاوي

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الاستيطان

قررت لجنة التخطيط والبناء التابعة للبلدية الإسرائيلية في القدس، بالتنسيق مع سلطة الأراضي الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بناء 20 ألف وحدة استيطانية في عدة من مناطق من المدينة، بحسب قناة عبرية.

وذكرت القناة الإسرائيلية الثانية، أن الاتفاق جرى بين الجانبين على استثمار مبلغ 1.4 مليار شيقل إسرائيلي (نحو 380 مليون دولار أمريكي)، في مشاريع تهدف لتطوير البنية التحتية وبناء فنادق ومناطق تجارية وصناعية في أنحاء مختلفة من مدينة القدس.

وأشارت أن نير بركات، رئيس البلدية الإسرائيلية بالقدس، الذي ينتمي لحزب الليكود المتطرف، وصف الاتفاق بأنه "تاريخي ومهم".

وكثفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في السنوات الأخيرة من عمليات الاستيطان وهدم المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية.

وقبل نحو عام، قال وزير الاسكان الإسرائيلي يوئاف غالانت، في تصريح صحفي، إن "إسرائيل تسعى لبناء مليون وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، خلال السنوات العشرين المقبلة".

ويمثل الاستيطان غير المشروع، والذي يلتهم مساحات كبيرة من أراضي الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية)، العقبة الأساسية أمام استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المتوقفة منذ أبريل 2014.


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