» بالفيديو.. وعد «ميسي» لجماهير برشلونة الإسباني

15 أغسطس 2018 - 07:43 م

أبدى ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسبانى والمنتخب الأرجنتيني، سعادته بارتداء شارة قيادة البارسا في الموسم الجديد، وذلك قبل مواجهة ضيفه بوكا جونيورز الأرجنتينى، المقامة حاليا على ملعب «كامب نو»، في كأس خوان جامبر.

قال ميسي خلال حديثه للجماهير من أرضية الملعب قبل المباراة، أنه سعيد للسير على خطى العديد من قادة برشلونة ومنهم كارليس بويول، تشافى هيرنانديز، وانييستا الذى يفتقده كثيرًا.

أضاف ميسي قائلا: "لقد شعرنا بخيبة أمل في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضى، لا سيما بسبب الطريقة التي خرجنا بها، سنبذل قصارى جهدنا لإعادة هذا الكأس الجميلة مرة أخرى إلى ملعب كامب نو وأعدكم بذلك".

أشار ميسي إلى أن التعاقد الجديدة التى أبرمها الفريق الكتالونى ستساعده على أن يظهر بشكل أفضل فى الموسم المقبل.