» وفاة الحالة السادسة عشر بين الحجاج المصريين بالسعودية

15 أغسطس 2018 - 07:43 م

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم الأربعاء، وفاة الحالة السادسة عشر بين الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، وذلك لحاجة تدعى نوال عبدالعاطي السيد محمد الحبشي، 69 عام، من محافظة الشرقية، وتتبع حج الداخلية.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحاجة توفيت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، وذلك بمكة المكرمة لافتاً إلى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، مضيفاً التنسيق مع السلطات المختصة لإستخراج شهادة الوفاة.