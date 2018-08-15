السوبر الأوروبي.. التشكيل الرسمي لقمة الريال وأتلتيكو مدريد

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أعلن الجهاز الفني لفريق برشلونة الإسباني بقيادة جولين لوبيتيجى، والأرجنتينى دييجو سيميونى مدرب أتلتيكو مدريد، التشكيل الأساسى الذى يخوض المواجهة المرتقبة المقرر إقامتها فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "لى كوك أرينا"، فى العاصمة الإستونية "تالين"، فى كأس السوبر الأوروبى.

وجاء تشكيل ريال مدريد، كالتالى..

نافاس، مارسيلو، راموس، فاران، كارفاخال، كاسيميرو، كروس، إيسكو، أسينسيو، جاريث بيل، بنزيما.

بينما يبدأ أتلتيكو مدريد المباراة بتشكيل يضم كلا من:

أوبلاك، خوان فران، سافيتش، جودين، لوكاس هيرنانديز، كوكى، رودريجو، ساؤول، ليمار، كوستا، جريزمان.


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