» بالفيديو.. برشلونة يتوج بكأس خوان جامبر

15 أغسطس 2018 - 08:57 م

فاز فريق برشلونة على بوركا جونيورز، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة الذى التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب "كامب نو"، معقل الفريق الكتالونى، ليتوج بكأس خوان جامبر للمرة 41 فى تاريخه.

كاد أن يفتتح النجم البرازيلى فيليب كوتينيو التهديف لفريق برشلونة فى الدقيقة 17، ولكن تألق حارس بوكا جونيورز وتصدى لها ببراعة.

ولكن نجح النجم البرازيلى الجديد للبارسا مالكوم فى تسجيل الهدف الأول بالدقيقة 17 من تسديدة قوية زاحفة، فشل حارس الفريق الارجنتيني فى التصدى لها.

وأضاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فى إضافة الهدف الثانى لبرشلونة بالدقيقة 39، بعد انفراد تام بالمرمى ووضع الكرة من فوق حارس الفريق الأرجنتينى.

ونجح البرازيلى رافينيا فى إضافة الهدف الثالث لبرشلونة بالدقيقة 67 من زمن اللقاء، بعد استلامه تميمرة رائعة من لويس سواريز انفرد على أثرها بحارس الفريق الأرجنتينى ليضعها من فوق رأسه.

جدير بالذكر أن لقاء بوكا جونيورز يعد البروفة الأخيرة للبارسا قبل خوض أول مواجهات الموسم الجديد فى الدوري الإسباني أمام ديبورتيفو ألافيس يوم السبت المقبل.