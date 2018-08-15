أتلتيكو مدريد بطلًا للسوبر الأوروبي على حساب الريال

تُوج فريق أتلتيكو مدريد، ببطولة كأس السوبر الأوروبي للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الفوز على غريمه ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأربعاء، على ملعب "لي كوك آرينا" في أستونيا.

وأحرز دييجو كوستا لاعب أتلتيكو مدريد الهدف الأول في مرمى ريال مدريد بالدقيقة الأولى، بعد تمريرة طولية من جودين لكوستا على حدود منطقة الجزاء، استلمها بالرأس ثم انطلق بالكرة بجانب فاران ثم سدد الكرة بقوة من داخل منطقة الجزاء بالقدم اليمنى لتمر إلى داخل الشباك.

وتعادل كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد في الدقيقة 27، بعد عرضية رائعة من جاريث بيل، قابلها بنزيمة برأسية مثالية سكنت شباك الحارس أوبلاك.

وسجل سيرخيو راموس الهدف الثاني لنادي ريال مدريد من ركلة جزاء في الدقيقة 63، بعد لمسة يد على خوان فران داخل منطقة الجزاء.

وأحرز كوستا الهدف الثاني له والتعادل لفريق أتليتكو مدريد في الدقيقة 79، وجاء الهدف بعد خطأ من مارسيلو وانطلق خوان فران ودخل منطقة جزاء ريال مدريد، ثم مررها لأنخل كوريا وبعدها مررها كوريا إلى كوستا ليقابل الكرة بتسديدة في الشباك.

وسجل ساؤول نيجيز الهدف الثالث لنادي أتليتكو مدريد في الدقيقة 98، بعد عرضية من الجهة اليسرى عن طريق توماس بارتي قابلها على الطائر ساؤول بتسديدة يسارية صاروخية فشل نافاس في التصدي لها لتسكن الشباك.

وقتل كوكي لاعب أتليتكو مدريد المباراة بعد إحرازه الهدف الرابع في الدقيقة 104، بعد انطلاقة رائعة من كوستا، وتمريرة إلى فيتولو الذي مررها من لمسة واحدة إلى كوكى ليقابلها بتسديدة قوية في الزاوية البعيدة للحارس نافاس.

ورفع أتليتكو مدريد رصيده إلى 3 ألقاب سوبر أوروبي بينما بقي ريال مدريد محتفظا بأربع بطولات للسوبر الأوروبي.

