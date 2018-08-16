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المتحدث العسكري يكشف تفاصيل مشروع أكبر مجمع أسمنت

الحياة السياسية

المتحدث العسكري
المتحدث العسكري

المصريون ـ متابعات

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عرضت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مساء الأربعاء، فيلمًا بعنوان «ملحمة وطنية.. بسواعد مصرية».
ورصد الفيلم، تفاصيل مشروع أكبر مجمع أسمنت ببني سويف، حيث أعطت القيادة السياسية أوامرها في مايو 2016 بالبدء في إنشاء أكبر مجمع من نوعه لإنشاء الأسمنت، وعلى الفور بدأت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ المشروع، وواصل الرجال الليل بالنهار على مدار 21 شهرًا، حتى اكتمل البناء بإنشاء هذا الصرح العملاق بمساحة 5 كيلو متر مربع على طريق الجيش، وعلى بعد 12 كيلو مترًا شمال محافظة بني سويف وجنوب طريق الصعيد الحر.

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