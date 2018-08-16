مشادة بين إعلامية تونسية وعالم أزهري لهذا السبب

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الشيخ سعيد نعمان
الشيخ سعيد نعمان

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نشبت مشادة على الهواء حول «المساواة في الميراث» في تونس، بين الإعلامية التونسية صفاء بوغطاس، والشيخ سعيد نعمان، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقًا، خلال مداخلة لبرنامج «رأي عام» على قناة «ten».
وقالت صفاء بوغطاس إن «مرجعيتنا في القرار ليست دينية، ولكن دستورية، لأن النظام التونسي مدني، ولدينا حرية في تطبيق قرار المساواة في الميراث، ومن حق الأسرة تطبيق تقسيم الميراث سواء مدنيًا أو شرعيًا».
وتابعت: «لدينا في تونس مسلمون ويهود ومسيحيون، ولا نستطيع تطبيق التشريع الديني عليهم، وهو تشريع مدني، ولا نسمح بتدخل أي طرف في قراراتنا، والقرار مدني دستوري، وليس له علاقة بالقرآن».
فيما قال الشيخ سعيد نعمان، إن «المواريث مسألة شرعية بحتة، والله قسم الميراث، وتلك حدود الله أقرها وعلينا اتباعها، والدستور هو أساس الحياة المدنية كلها».
وذكر أن الله ميز الذكر بضعف ميراث الأنثى لأنه ألزمه بالمهر والنفقة ونفقة الزوجة والأولاد وتحمل أعباء الأسرة والإنفاق على شقيقته في حال انفصلت عن زوجها ونفقات الرضاعة والحضانة والمسكن والعدة والمتعة.

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