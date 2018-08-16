  • الخميس 16 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر06:28 ص
بحث متقدم
متحرش التجمع الخامس والفتاة الضحية

أول مداخلة للمتحرش بفتاة التجمع الخامس: هكذا وبخه المذيع

الشيخ سعيد نعمان

مشادة بين إعلامية تونسية وعالم أزهري لهذا السبب

محمد معيط، وزير المالية

"المالية" تكشف حقيقة إصدار عملات معدنية فئة 5 جنيهات

محمد صلاح

ليفربول يحذر محمد صلاح من هذا الأمر

الدكتور مصطفى الفقي

الفقي: هذه أخطر جملة قالها السادات

الطفل ضحية الطهارة وعائلته

عائلة "ضحية الطهارة" تطالب بسفره للعلاج بالخارج

أرشيفية

رافضون لمبادرة «الإخوان»: ردة للخلف

البرلمان

دعوة في مصر لمساواة المرأة بالرجل في الميراث

عبد الموجود الدرديري

قيادي إخواني بارز: الإسلام وحده ليس هو الحل

السيسي والبشير

السيسي يوجه بالمساعدات العاجلة للسودان

أول مداخلة للمتحرش بفتاة التجمع الخامس: هكذا وبخه المذيع

آخر الأخبار

متحرش التجمع الخامس والفتاة الضحية
متحرش التجمع الخامس والفتاة الضحية

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

تأجيل محاكمة المتهمين بالانضمام للجماعات الإرهابية بحلوان

#

«ميدو»: «بقالي شهرين منزلتش مصر أرجع ألاقى كده؟!»

#

ننشر تفاصيل محاكمة 9 متهمين بالاتجار بالأعضاء البشرية

#

الحبس سنة للمتهم بالاعتداء على «فتاه المول»

متحرش التجمع الخامس

شارع محمد الحبوب

تسبب الشاب محمود صاحب فيديو التحرش بفتاة التجمع الخامس في شارع "محمد الحبوب" ، في حالة استفزاز لمذيع إذاعة "نجوم إف إم" تامر بشير .

وقال الشاب في مداخلة مع الإذاعة إنه لم يخطيء في أي شيء لكي يعتذر ، قائلًا: "أنا قضيت جزء كبير من حياتي بأمريكا ، وكل ما فعلته أنني عرضت على الفتاة أن تشرب معي فنجان من القهوة بإحدى الكافيهات لكنها غضبت مني وصورتني وفوجئت بجميع معارفي يتصلون بي".

وأضاف: "مستعد أن أعتذر لو كنت أخطأت لكني لم أقل للفتاة شيئًا مشينًا ، ولم أتكلم بطريقة سيئة .. كان عرضًا مني ورفضته الفتاة وانتهى الأمر".

وأضاف: "أنا أعيش أغلب أيامي في مصر في منطقة الجونة .. وهناك أعرض على مئات الناس أن يشربون قهوة معي ولا يعترض أحد".

واعترض المذيع تامر بشير على كلام الشاب "محمود" : "قائلًا لو أنت ليك أخت بنت أكيد مش هتقبل حد يشرب معاها قهوة .. وحتى لو الناس في الجونة بتقبل طلبك دة فربنا يزيدك .. بس لما تبقى تيجي القاهرة متطلبش من الناس تشرب قهوة لأن احنا لينا عاداتنا ومحدش بيقبل هنا يشرب قهوة يا محمود .. ومتعملهاش تاني بدل ما تخش السجن".

الفيديو:


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل فشلت الحرب الاقتصادية الأمريكية على تركيا ؟!

جمال سلطان

يا حلمنا الموجوع.. من المرور ممنوع!

محمود سلطان

الدولار يموت أيضا

فراج إسماعيل

ضرورة الالتزام بالسن المقررة شرعاً في الأضاحي

د. عبد الآخر حماد

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» أتلتيكو مدريد بطلًا للسوبر الأوروبي على حساب الريال
» الفقي: هذه أخطر جملة قالها السادات
» شاهد .. خطوبة هنا الواهد وأحمد فهمي وسط حضور عائلي
» الأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في اعتداء رجال دين كاثوليك جنسيا على أطفال
» المتحدث العسكري ينشر فيلم «ملحمة وطنية.. بسواعد مصرية»
» السيسي يصدق على قانون «منح الجنسية مقابل وديعة»
» بالفيديو.. برشلونة يتوج بكأس خوان جامبر
» رافضون لمبادرة «الإخوان»: ردة للخلف
» وفاة الحالة السادسة عشر بين الحجاج المصريين بالسعودية
» بالفيديو.. وعد «ميسي» لجماهير برشلونة الإسباني
» محكمة تركية ترفض رفع الإقامة الجبرية عن القس الأمريكي

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء
ثعابين
المواقف العشوائية بالشرقية.. «سمك لبن تمر هندي»
أئمة الأزهر