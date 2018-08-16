أول مداخلة للمتحرش بفتاة التجمع الخامس: هكذا وبخه المذيع

16 أغسطس 2018 - 05:25 ص

تسبب الشاب محمود صاحب فيديو التحرش بفتاة التجمع الخامس في شارع "محمد الحبوب" ، في حالة استفزاز لمذيع إذاعة "نجوم إف إم" تامر بشير .



وقال الشاب في مداخلة مع الإذاعة إنه لم يخطيء في أي شيء لكي يعتذر ، قائلًا: "أنا قضيت جزء كبير من حياتي بأمريكا ، وكل ما فعلته أنني عرضت على الفتاة أن تشرب معي فنجان من القهوة بإحدى الكافيهات لكنها غضبت مني وصورتني وفوجئت بجميع معارفي يتصلون بي".



وأضاف: "مستعد أن أعتذر لو كنت أخطأت لكني لم أقل للفتاة شيئًا مشينًا ، ولم أتكلم بطريقة سيئة .. كان عرضًا مني ورفضته الفتاة وانتهى الأمر".



وأضاف: "أنا أعيش أغلب أيامي في مصر في منطقة الجونة .. وهناك أعرض على مئات الناس أن يشربون قهوة معي ولا يعترض أحد".



واعترض المذيع تامر بشير على كلام الشاب "محمود" : "قائلًا لو أنت ليك أخت بنت أكيد مش هتقبل حد يشرب معاها قهوة .. وحتى لو الناس في الجونة بتقبل طلبك دة فربنا يزيدك .. بس لما تبقى تيجي القاهرة متطلبش من الناس تشرب قهوة لأن احنا لينا عاداتنا ومحدش بيقبل هنا يشرب قهوة يا محمود .. ومتعملهاش تاني بدل ما تخش السجن".



الفيديو:





