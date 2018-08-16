شاهد .. حلا شيحة تثير الجدل بفيديو وصور جديدة

16 أغسطس 2018 - 06:39 ص

أثارت الفنانة العائدة من الاعتزال حلا شيحة موجة جديدة من الجدل بعد قيامها بنشر صور ومقطع فيديو جديد أثناء تواجدها بأحد مراكز التجميل .



ونشرت "حلا" مقطعًا فيديو لها أثناء قيام أحد خبراء التجميل بتغيير لون شعرها للظهور بإطلالة شديدة وهو ما أثار حالة ضيق بين بعض معارضي خلعها للحجاب بسبب اما أسموه سماحها لرجل غريب بلمس شعرها .



ودشنت "حلا" حسابًا عبر موقع "انستجرام" من أجل التواصل مع جمهورها لكنها أغلقت التعليقات بعد حالة الهجوم عليها .



