"صليب" هنا الزاهد يثير الدهشة في خطبتها على أحمد فهمي

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أحمد فهمي وهنا الزاهد
أحمد فهمي وهنا الزاهد

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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من جلسة سبقت حفل خطوبة الممثل أحمد فهمي على الممثلة هنا الزاهد ، متسائلين عن ديانة الأخيرة عقب ارتدائها سلسلة على شكل صليب خلال الحفل .

وتساءلت حسابات عبر موقع "تويتر" عن إمكانية زواج الفنانين رغم اختلاف ديانتهما ، لكن بتتبع صور "هنا الزاهد" يتبين أن ما ترتديه ليس صليبًا ، وإنا "هلب" سفينة .

فضلًا على كون اسمها الحقيقي "هنا عادل مصطفى" بحسب صورة قديمة نشرتها لكارنيه دخولها روضة الأطفال .

وفي وقت سابق نعت "هنا" عمتها عبر موقع انستجرام عن طريق نشر صورة تحمل الآية القرآنية : "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي" ، وهو ما ينفي الشائعات حول اختلاف ديانة الطرفين.





KG 2C ??

A post shared by هنا الزاهد (@hannahelzahed) on

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