"صليب" هنا الزاهد يثير الدهشة في خطبتها على أحمد فهمي

16 أغسطس 2018 - 07:55 ص

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من جلسة سبقت حفل خطوبة الممثل أحمد فهمي على الممثلة هنا الزاهد ، متسائلين عن ديانة الأخيرة عقب ارتدائها سلسلة على شكل صليب خلال الحفل .



وتساءلت حسابات عبر موقع "تويتر" عن إمكانية زواج الفنانين رغم اختلاف ديانتهما ، لكن بتتبع صور "هنا الزاهد" يتبين أن ما ترتديه ليس صليبًا ، وإنا "هلب" سفينة .



فضلًا على كون اسمها الحقيقي "هنا عادل مصطفى" بحسب صورة قديمة نشرتها لكارنيه دخولها روضة الأطفال .



وفي وقت سابق نعت "هنا" عمتها عبر موقع انستجرام عن طريق نشر صورة تحمل الآية القرآنية : "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي" ، وهو ما ينفي الشائعات حول اختلاف ديانة الطرفين.





في حاجه غريبه محدش اخد بالو ..

ازاي #أحمد_فهمي مسلم يخطب #هنا_الزاهد مش عارفة دينها.. بس ركزو ف الصورة هتلاقو لابسه سلسله صليب.. حد يفهمني ايه داااا pic.twitter.com/b1r4jLYtUH — öšháà (@__osheen__) August 15, 2018









