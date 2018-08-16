شاهد.. تصريحات صادمة لبطل فيديو "تحرش التجمع"

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المهندس محمود سليمان، نائب رئيس مجلس إداراة إحدى الشركات الكبرى

إيمان هاني

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عقب المهندس محمود سليمان، نائب رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الكبرى، على الفيديو المتداول له بشأن بفتاة التجمع الخامس، والتي قامت بتصويره فيديو وهو يقوم بـ"التحرش لفظيًا" بها كما ادعت.

وقال سليمان، فى مداخلته الهاتفية  ببرنامج "العاشرة مساء" المذاع عبر فضائية دريم مع الإعلامى وائل الإبراشى: "أنا لم أجرم عندما عرضت عليها شرب القهوة، حتى وإن كنت أخطأت، أنا اتعملي شو مش فاهمه، وأنا تأذيت اجتماعيًا من إدعائها ضدى، مع أننى لم أتكلم بطريقة غير مهذبة".

واعترف سليمان، أنه أخطأ بالحديث مع فتاة التجمع، مؤكدًا أنه لم يتحرش بها لفظيًا، وأن الفتاة هى من أخطأت فى حقه بتصويره دون إذنه، وأنه قد استفز لوصول الأمر إلى هذا الحد على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، معقبًا: "أنا ما أجرمتش".

شاهد الفيديو..

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