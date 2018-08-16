شاهد .. أول شيء طلبته فتاة التجمع الخامس من المتحرش بها

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منة جبران
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منة جبران

فتاة التجمع الخامس

هدد محمود سليمان - الشاب الذي ظهر في فيديو يتحرش بفتاة بالتجمع الخامس - صاحبة الفيديو بأنه سيلاحقها قضائيًا بسبب التشهير الذي طاله وطال عائلته .

وقال الشاب في مداخلة مع برنامج "العاشرة مساءً" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي: "أخطأت لكن مأجرمتش .. أنا إنسان من عائلة كبيرة وبشتغل نائب رئيس مجلس إدارة شركة كبرى فمش معقول هطلع راسي من الشباك وأقعد أعاكس البنات .. أنا كنت واخد الموضوع بهزار لكني اكتشفت إنه أخد أكتر من حجمه وتم الشهير بيا وبعيلتي ، واتهموني إني متحرش في حين إنها صورت فيديو لشخص تاني ونشرته مع الفيديو بتاعي .. الشخص دة كان بيستظرف وبيقول كلام غريب .. ومع ذلك الفيديو دة فجأة اتمسح وانا اللي اتكلمت بكل أدب بقى يتقال عليا متحرش التجمع الخامس وحضرتك يا أستاذ وائل مش عارف الموضوع وصل لايه .. هي عايزاني أبقى عبرة للناس بس أنا آسف مش هكون كدة أبدًا".

وردت الفتاة منة جبران التي صورته أثناء دعوتها على فنجان من القهوة قائلة : "أنا مش عارفة هو بيتكلم على الجزء بتاع طلبه مني يشرب قهوة معايا ولا أي جزء بالظبط؟ .. بس بعيدًا عن الجزء دة .. تقدر تحلف إنك ملفيتش ورايا بعربيتك خمس مرات قبل الفيديو اللي أنا صورتهولك؟".

وتدخل الإعلامي وائل الإبراشي قائلًا: "أنا مش عايز الموضوع يتحول لمواجهة لكني كنت محتاج تعقيب منك على كلامه يا منة".

الفيديو:


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