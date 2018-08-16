وزير المالية يروى تفاصيل واقعة محرجة تعرض لها

16 أغسطس 2018 - 08:47 ص

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن أحدى المؤسسات الدولية ترفض الاستثمار في مصر لأنها عقدت صفقة فصدر حكمًا قضائيا، وضاعت أموالهم، موضحا أن الثقة تزعزت، بالإضافة للعقد التنفيذية.

و أشار معيط في تصريحات تليفزيونية إلي أن تأخير اتخاذ القرارات في حد ذاته جريمة، لأنه يضر بمصالح الآخرين، وحاليا نعاني مما فعلناه في بلدنا، لأنه تسبب في تعطيل الاستثمار.

و تابع، :"نحن أصبحنا الآن نفتخر بتعدي الطابور، وكسر إشارة المرور"، لافتا إلى أنه عندما كان يعمل رسالة الدكتوراه، وكان يقف في الطابور، وكانت أمامه سيدة وظن أنها أنهت أوراقها فتقدم ليقدم أوراقه، معقبا: "اتهزأت، ومكررتهاش تاني" دور يعني دور".