وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إن المواقع الاجتماعية لفريق "السيدة العجوز" (خصوصا على فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب) شهدت ارتفاعا كبيرا في عدد المتابعين، خلال الشهرين الماضيين.

واستفادت كل المنصات الاجتماعية للفريق الإيطالي، الشهر الماضي، من 6.2 مليون متابع جديد، وهو ما يعتبر رقما مهما بالنسبة للأندية.

وذكر المصدر أن يوفنتوس حصل على 3.5 ملايين متابع على حسابه الرسمي في إنستغرام، خلال شهر يوليو، حيث بات يضم حاليا على 14.4 ملايين متابع.

وتمكنت صفحة الفريق على فيسبوك من حصد أكثر من مليون ونصف المليون معجب جديد، حيث صارت تتوفر على ما يفوق 34 مليون معجب.

وذكرت صفحة "ريزالت سبورتس" على تويتر، التي تكلفت بإنجاز هذه الدراسة، أن الأرقام التي حققها الفريق على منصاته الاجتماعية تعد بمثابة "تسونامي"، وذلك بعد شهرين فقط على انتقال رونالدو إلى النادي.